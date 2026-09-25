Heißer Sommer bescherte Hotels neuen Gästerekord

Künftig will die Politikerin auch den Frühling und Herbst stärker fördern, um die Betriebe übers Jahr besser auszulasten und wirtschaftlich abzusichern. „Ein voller August allein macht noch keinen wirtschaftlich gesunden Betrieb“, betont Zehetner. „Unser Ziel sind nicht einfach immer mehr Gäste. Wir wollen mehr Wertschöpfung pro Gast, stärkere Betriebe und mehr wirtschaftliche Chancen über das ganze Jahr.“