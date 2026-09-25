Heißer Sommer bescherte Hotels neuen Gästerekord

Die Hoteliers in Österreich jubeln: Von Mai bis August gab es erstmals mehr als 20 Millionen Ankünfte, und auch im Gesamtjahr verbuchte der Tourismus ein neues Rekordhoch. Doch neben dem Sommer sollen künftig auch die Nebensaisonen wichtiger werden.
Österreichs Tourismus boomt: Von Mai bis August zählte die Statistik Austria 20,33 Millionen Ankünfte – ein neuer Rekord. Auch im Gesamtjahr (Jänner bis August) gab es mit 35,08 Millionen Gästen einen Höchstwert. Bei den Nächtigungen liegt das Gesamtjahr mit 117,89 Millionen ebenfalls auf Rekordkurs (+1,5%).
Die bisherige Sommersaison verzeichnete 63,31 Millionen Nächtigungen (+2,3% im Vergleich zum Vorjahr), blieb aber leicht unter früheren Rekordwerten – 1972, 1973 und 1980 waren in der Zeit von Mai bis August noch nächtigungsstärker. Dennoch war es heuer ein sehr starker Tourismus-Sommer. Besonders gefragt waren wegen der Hitze heimische Badeseen.
Drei von vier Nächtigungen aus dem Ausland
Rund drei Viertel aller Nächtigungen seit Jahresbeginn entfielen auf Gäste aus dem Ausland. Konkret stiegen die Auslandsnächtigungen auf 88,79 Millionen (+1,9%), während auch die Nachfrage aus Österreich mit 29,10 Millionen Übernachtungen stabil blieb (+0,4%). Deutschland bleibt mit 43,89 Millionen Nächtigungen der wichtigste Auslandsmarkt, Tschechien legte um 10,6 Prozent zu.
Zehetner: „Tourismus ist ein Kraftwerk für Wertschöpfung“
Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP): „Zehntausende Betriebe und hunderttausende Menschen sorgen jeden Tag dafür, dass Gäste gerne nach Österreich kommen!“
Künftig will die Politikerin auch den Frühling und Herbst stärker fördern, um die Betriebe übers Jahr besser auszulasten und wirtschaftlich abzusichern. „Ein voller August allein macht noch keinen wirtschaftlich gesunden Betrieb“, betont Zehetner. „Unser Ziel sind nicht einfach immer mehr Gäste. Wir wollen mehr Wertschöpfung pro Gast, stärkere Betriebe und mehr wirtschaftliche Chancen über das ganze Jahr.“
Die neue Tourismusstrategie „Vision T“ setze daher auf Ganzjährigkeit, wettbewerbsfähige Betriebe, weniger Bürokratie sowie Innovation und Digitalisierung. Das Ziel sei, dass Österreich auch 2035 noch zu den erfolgreichsten Tourismusländern der Welt zählt.
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