Beim Angeln: Bär tötet Vater von Eishockey-Star

Schwerer Schicksalsschlag für den russischen Eishockeyspieler Andrei Kusmenko. Der NHL-Star verlor seinen Vater bei einer Bärenattacke in Sibirien.
Der 62-Jährige sei mit sechs weiteren Personen zu einem Angelausflug im Süden Sibiriens an den Fluss Krasnaja aufgebrochen, als es zur Bärenattacke kam. Das Tier tauchte aus einem nahe gelegenen Wald auf und verletzte den Vater des Eishockeyspielers schwer am Kopf und im Gesicht.
Mühsame Rettungsaktion
Da der Angelplatz sehr abgelegen war, dauerte die Rettungsaktion mehrere Stunden, wie russische Medien berichteten. Der Schwerverletzte musste rund vier Stunden lang entlang des Flusses abtransportiert werden, ehe ihn die Rettungskräfte per Hubschrauber in ein Spital bringen konnten. Dort erlag Kusmenkos Vater letztendlich seinen schweren Verletzungen.
„Große Bestürzung“
Die Pittsburgh Penguins, das Team des 30-jährigen Russen, bestätigten den Tod. „Die Organisation der Pittsburgh Penguins hat heute Morgen mit großer Bestürzung vom Tod von Andrei Kusmenkos Vater Alexander erfahren“, zeigte sich Präsident Kyle Dubas betroffen. „Der Spieler beschloss, im Kreise seiner Mitspieler zu bleiben und zu trainieren, bis er nach Moskau zu seiner Familie flog.“
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