Beim Angeln: Bär tötet Vater von Eishockey-Star

Der 62-Jährige sei mit sechs weiteren Personen zu einem Angelausflug im Süden Sibiriens an den Fluss Krasnaja aufgebrochen, als es zur Bärenattacke kam. Das Tier tauchte aus einem nahe gelegenen Wald auf und verletzte den Vater des Eishockeyspielers schwer am Kopf und im Gesicht.