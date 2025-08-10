„Ich möchte ein Bürgermeister zum Angreifen sein“
Markus Fäßler:
Im „Krone“-Interview verrät Dornbirns Stadtchef Markus Fäßler (SPÖ), wie es sich in seiner neuen Rolle lebt, warum er mit dem Bus ins Rathaus fährt und welche Pläne für die Messestadt er hat.
„Krone“: Herr Fäßler, wie lange hat es denn gedauert, bis Sie nach Ihrem überraschenden Wahlsieg den Schock verkraftet und sich an Ihren neuen Job als Bürgermeister gewöhnt haben?
Markus Fäßler: (- lacht) Im ersten Moment war es wirklich ein kleiner Schock, weil ich nicht damit gerechnet hatte, die Stichwahl zu gewinnen. In meiner Vorstellungswelt war dieses Szenario ganz weit weg.
