Steirische ÖVP schießt sich auf den Islam ein

Die Steiermark habe sich in den letzten Jahren rasant verändert. „Und das merken die Menschen jeden Tag, in der Schule, auf der Arbeit und auch sonst im Alltag“, ist Lukas Schnitzer, ÖVP-Klubchef im Landtag, überzeugt. In vielen Gesprächen mit der Bevölkerung habe man ein Gespür für diese Veränderungen bekommen. „Nun wollten wir dieses Gespür eben mit Daten und Fakten untermauern“, erklärt Schnitzer, weshalb man unter dem Titel „Steiermark Vermessung“ eine Umfrage beim Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) in Auftrag gegeben hat.