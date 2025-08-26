Vorteilswelt
Spätsommer im Bikini

Carys ist so schön wie Mama Catherine Zeta-Jones

Society International
26.08.2025 17:00
Carys Douglas begeisterte ihre Fans mit Bikini-Bildern.
Carys Douglas begeisterte ihre Fans mit Bikini-Bildern.(Bild: instagram.com/carys.douglas)

Dass sie die Tochter von niemand Geringerem als Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas ist, das kann Carys Douglas nicht leugnen. Denn die 22-Jährige ist genauso schön wie ihre berühmte Mama.

Auf Instagram sorgte Carys jetzt mit zwei Bikini-Bildern für Aufregung. Wie es scheint, genießt die Promi-Tochter aktuell die letzten Sommertage mit einem Bad in einem Gebirgssee. 

Und diese Auszeit hat sich Carys auch verdient, denn erst Anfang des Sommers feierte sie ihren Abschluss an der renommierten Brown University. Dort studierte sie das Fach „Film und internationalen Beziehungen“.

Für diese Fotos bekam Carys Douglas zahlreiche Komplimente von ihren Fans:

Einen Teil ihres Sommers verbrachte die 22-Jährige unter anderem in Wales, der Heimat ihrer berühmten Mama. Für die aktuellen Schnappschüsse bekam Carys jedenfalls zahlreiche Komplimente von ihren Fans. „Du bist so hübsch, Carys“, oder „Du schaust aus wie deine Mama“, hieß es in der Kommentarspalte.

In Mamas Fußstapfen?
Welche Pläne Carys nach ihrem Abschluss hat, das wurde bislang nicht bekannt. Schon während ihres Studiums trat sie aber in die Fußstapfen ihrer Hollywood-Eltern und spielte in einigen Kurzfilmen mit. Auch als Regieassistentin konnte sie bereits erste Erfahrungen sammeln.

Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones sind seit 2000 miteinander verheiratet. Das Paar hat neben Carys auch noch Sohn Dylan (25). Die 55-jährige Hollywood-Beauty ist aktuell in den neuen Folgen der Netflix-Hitserie „Wednesday“ zu sehen.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
