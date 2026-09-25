WM-Führender macht sein Auto im Qualifying kaputt

Das enge Straßenrennen in Baku forderte sein erstes Opfer. WM-Führender Kimi Antonelli erwischte in einer Kurve mit dem linken Vorderrad die Wand. Der Schaden war so groß, dass er seinen Boliden abstellen musste. Zwar schaffte es der 20-Jährige noch ins Q2, ein Start ging sich allerdings aufgrund der nötigen Reparaturen nicht mehr aus.