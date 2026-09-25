WM-Führender macht sein Auto im Qualifying kaputt

Zeigen sich langsam die Nerven beim jungen WM-Führenden Kimi Antonelli? Beim Qualifying für den Großen Preis von Aserbaidschan in Baku crashte der 20-Jährige bereits im Q1 und konnte daraufhin nicht mehr weiterfahren.
Das enge Straßenrennen in Baku forderte sein erstes Opfer. WM-Führender Kimi Antonelli erwischte in einer Kurve mit dem linken Vorderrad die Wand. Der Schaden war so groß, dass er seinen Boliden abstellen musste. Zwar schaffte es der 20-Jährige noch ins Q2, ein Start ging sich allerdings aufgrund der nötigen Reparaturen nicht mehr aus.
Motorenwechsel vor dem Rennen?
Somit startet der junge Italiener beim Rennen nur vom 16. Platz. Doch das könnte dem WM-Führenden sogar zu Gute kommen. Denn damit würde sich für Mercedes gleich die Möglichkeit ergeben, einen weiteren neuen Motor einzubauen und von ganz hinten zu starten.
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