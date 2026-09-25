Warnung vor „katastrophalen Fluten“ auf Hawaii

Gefahr von Sturzfluten auf Hawaii

„Nolo“ könnte auf Hawai Sturzfluten verursachen. Auch auf der Insel Maui sei bis einschließlich Samstag mit extrem ergiebigen Regenfällen zu rechnen, berichtete der US-Sender CBS. Die Meteorologen gingen davon aus, dass sich Wirbelsturm „Polo“ zunächst auf das offene Meer hinausbewegen würde, bevor er am Samstag weiter nördlich wieder in Richtung der mexikanischen Küste abbiegen würde.