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Sie deckten ihn zu

Mutter und Tochter lebten zwei Jahre mit Leiche

Ausland
25.09.2026 14:39
Die katalanische Polizei (Mossos d‘Esquadra) fand die Leiche des Mannes.
Die katalanische Polizei (Mossos d‘Esquadra) fand die Leiche des Mannes.(Bild: AFP/Josep LAGO)
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Von krone.at

Zwei Frauen sollen in Spanien rund zwei Jahre lang mit der Leiche eines Mannes gelebt haben. Es soll sich bei ihnen um die Tochter und die Frau des Toten handeln. Die Todesursache des Mannes ist bislang nicht klar.

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Die Polizei entdeckte die sterblichen Überreste in einem Haus in der Nähe von Barcelona, wie die Zeitung „El País“ und weitere Medien am Freitag berichteten.

Mann war Arzt
Die Behörden der Region im Nordosten Spaniens gehen von einem natürlichen Tod aus. Hinweise auf ein Verbrechen fanden die Ermittler bisher nicht. Bei dem Toten handle es sich um einen Arzt, der ersten Erkenntnissen zufolge vor rund zwei Jahren im Alter von 77 Jahren gestorben sein dürfte. Die Ermittlungen dauern an. Eine Autopsie soll die Todesursache klären.

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Mutter und Tochter deckten Verstorbenen mit Decke zu
Die beiden Frauen räumten im Verhör ein, dass sie rund zwei Jahre lang mit der Leiche im Haus gewohnt hätten. Die Witwe habe den Ermittlern gesagt, ihr Mann sei 2024 auf dem Sofa gestorben, schrieb „El País“. Sie und ihre Tochter hätten ihn daraufhin mit einer Decke zugedeckt und in ein Zimmer gebracht.

Verließen kaum noch das Haus
Nachbarn hatten die Behörden wegen des zunehmenden Mülls rund um das Anwesen alarmiert. Die Polizei fand das Haus in Cabrera d‘Anoia, rund 50 Kilometer nordwestlich von Barcelona, in einem verwahrlosten Zustand und entdeckte die inzwischen stark verweste Leiche. Nach Angaben der Familie hatten Mutter und Tochter das Haus seit Beginn der Corona-Pandemie kaum noch verlassen. Einkäufe bestellten sie online und holten die Pakete nachts vor der Tür ab.

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