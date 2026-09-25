Mutter und Tochter lebten zwei Jahre mit Leiche

Verließen kaum noch das Haus

Nachbarn hatten die Behörden wegen des zunehmenden Mülls rund um das Anwesen alarmiert. Die Polizei fand das Haus in Cabrera d‘Anoia, rund 50 Kilometer nordwestlich von Barcelona, in einem verwahrlosten Zustand und entdeckte die inzwischen stark verweste Leiche. Nach Angaben der Familie hatten Mutter und Tochter das Haus seit Beginn der Corona-Pandemie kaum noch verlassen. Einkäufe bestellten sie online und holten die Pakete nachts vor der Tür ab.