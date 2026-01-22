Beliebte Klamm wird unter Naturschutz gestellt

Alle Voraussetzungen erfüllt

Sie können nun aufatmen. „Nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens und der Würdigung aller Beweismittel sowie Stellungnahmen kam die Naturschutzbehörde zum Schluss, dass die fachlichen und gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Naturdenkmals erfüllt sind“, erklärt Michael Schachner, Leiter der Expositur Gröbming. Die geplante Unterschutzstellung betrifft konkret den linken Bachbereich auf einer Länge von rund einem Kilometer inklusive der angrenzenden Hangzonen.