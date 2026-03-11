Klamm als „Schatzkammer seltener Arten“

Die Talbachklamm bei Schladming beherbergt eine außergewöhnliche Vielfalt an seltenen und gefährdeten Tierarten – Grund genug, sie zum Naturdenkmal zu erklären. Doch gegen die im Jänner erfolgte Ausweisung wurde Beschwerde eingebracht.
Ihre Namen kennen die wenigsten: Schwarzer Zweidorn, Blockwald-Höhlenweber, Verzierter Wenigfüßer. Noch seltener sind die Gelegenheiten, diese Tierarten zu Gesicht zu bekommen – in der Talbachklamm bei Schladming besteht zumindest die Chance.
„Die Vielfalt seltener und geschützter Tierarten ist hier wirklich erstaunlich groß“, schwärmt Biologe Christian Komposch vom Grazer Ökoteam. Dieses wurde im Vorjahr im Verfahren zur angestrebten Ausweisung als Naturdenkmal beauftragt, ein Naturschutzgutachten zu erstellen. „Die Kartierungsarbeiten waren ziemlich anspruchsvoll, vor allem wegen der vielen großen, rutschigen Steine entlang der Uferbereiche“, erzählt er. Geforscht wurde auch bei widrigen Witterungen – teils bis weit in die Nacht.
Die Mühen haben sich gelohnt: „Bis zu 30 Prozent der steiermarkweit und bis zu zehn Prozent der weltweit nachgewiesenen Individuen mehrerer Weberknecht- und Spinnenarten stammen aus der Talbachklamm“, nennt Komposch nur einen von vielen Sensationsfunden. 23 verschiedene Weberknecht-Arten wurden nachgewiesen, darunter neun Endemiten und acht Rote-Liste-Arten. Aber auch die stark gefährdete Zauneidechse und der geschützte Fischotter wurden dokumentiert.
Unterschutzstellung liegt beim Verwaltungsgericht
Die Expositur Gröbming wies aufgrund der Faktenlage im Jänner Teile der Talbachklamm als Naturdenkmal aus – wir berichteten. Damit wären Pläne für neue Kraftwerke wohl hinfällig. Jedoch: „Es wurde eine Beschwerde eingebracht“, sagt Michael Schachner, Leiter der Expositur Gröbming am Dienstag. Damit ist nun das Landesverwaltungsgericht am Zug.
