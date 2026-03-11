Klamm als „Schatzkammer seltener Arten“

„Die Vielfalt seltener und geschützter Tierarten ist hier wirklich erstaunlich groß“, schwärmt Biologe Christian Komposch vom Grazer Ökoteam. Dieses wurde im Vorjahr im Verfahren zur angestrebten Ausweisung als Naturdenkmal beauftragt, ein Naturschutzgutachten zu erstellen. „Die Kartierungsarbeiten waren ziemlich anspruchsvoll, vor allem wegen der vielen großen, rutschigen Steine entlang der Uferbereiche“, erzählt er. Geforscht wurde auch bei widrigen Witterungen – teils bis weit in die Nacht.