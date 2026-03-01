Rettung des Kasbergs: Zwischen Freude und Zweifel

Braucht Einigung mit Grundbesitzern

Doch genau da liegt die Krux. Der Sommerbetrieb wurde und wird am Kasberg von den meisten Grundbesitzern nicht gewünscht. Es bleibt also abzuwarten, wie sich dieser Umstand entwickelt. Denn auch LH Thomas Stelzer sprach von einer „nachhaltigen Zukunft des Kasbergs“. Bereits im Jahr 2023 war davon die Rede, dass es das oberste Ziel sei, „neue Zukunftsperspektiven für den Tourismus in der gesamten Region zu schaffen, unabhängig vom Fortbestand der Bergbahnen und Fokus auf Ganzjahresbetrieb.“