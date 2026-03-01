Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Es soll weitergehen

Rettung des Kasbergs: Zwischen Freude und Zweifel

Oberösterreich
01.03.2026 11:20
Am Samstag nutzten zahlreiche Wintersportler das sonnige Wetter aus und zogen ihre Kurven in den ...
Am Samstag nutzten zahlreiche Wintersportler das sonnige Wetter aus und zogen ihre Kurven in den Schnee im Almtal.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Landeshauptmann Thomas Stelzer erklärte das Thema Kasberg in den vergangenen Wochen zur Chefsache und Übernahmegespräche sind befohlen. Die „Krone“ hörte sich am Samstag in Grünau im Almtal unter den Skigästen um. Während sich viele freuen, werden aber auch die ein oder anderen Zweifel laut.

0 Kommentare

Es ist ein Bild mit Symbolcharakter: Maskottchen Bruno, der Kasbär, nimmt Fritz Drack fest in den Arm. Die Erleichterung ist dem Geschäftsführer der Kasberg-Bahnen am Samstag ins Gesicht geschrieben: „Ohne Skigebiet hätte das Almtal keine Zukunftsperspektiven. Die Unsicherheit ist jetzt vorbei. Wenn das Skigebiet gesichert ist, dann können und werden auch private Tourismusbetriebe wieder in ihre Nächtigungsmöglichkeiten investieren.“

Thema zur Chefsache erklärt
Drack hatte mit anderen ortsansässigen Helfern das kriselnde Skigebiet im Jahr 2023 übernommen und vor der Schließung gerettet. Doch mit Ende dieser Saison drohte erneut das Aus für das Familienskigebiet. Bis LH Thomas Stelzer (ÖVP) in den vergangenen Wochen das Thema zur Chefsache erklärte und am Freitag gemeinsam mit LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) und Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) bekannt gab, dass die Seilbahnholding mit Übernahmegesprächen zum Kasberg startet.

Kasberg-Geschäftsführer Fritz Drack ist sichtlich erleichtert.
Kasberg-Geschäftsführer Fritz Drack ist sichtlich erleichtert.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

„Nicht nur für Wintersaison gedacht“
Diese Entscheidung sorgte vor allem bei Skifahrern aus der Region für Jubel. Gleichzeitig gibt es viele Landsleute, die fürchten, dass (zu) viel Steuergeld in das Skigebiet gesteckt werden könnte. Es sind 70 Millionen Euro nötig. „Die Entscheidung für Übernahmegespräche durch die Seilbahnholding ist richtig, kommt aber reichlich spät. Die Menschen im Almtal haben eine Zukunftsperspektive verdient, diese muss aber ganzjährig und nicht nur für die Wintersaison gedacht werden“, meint Stefan Kaineder von den Grünen.

Lesen Sie auch:
Das Skigebiet Kasberg soll erhalten bleiben.
Auftrag des Landes
Seilbahnholding soll nun den Kasberg übernehmen
27.02.2026
Krone Plus Logo
Revolte im Almtal
„Kämpfen um Kasberg, während der Landesrat feiert“
19.02.2026
Krone Plus Logo
Kritik wird lauter
Kasberg: „Stelzer muss endlich Flagge zeigen“
02.02.2026

Braucht Einigung mit Grundbesitzern
Doch genau da liegt die Krux. Der Sommerbetrieb wurde und wird am Kasberg von den meisten Grundbesitzern nicht gewünscht. Es bleibt also abzuwarten, wie sich dieser Umstand entwickelt. Denn auch LH Thomas Stelzer sprach von einer „nachhaltigen Zukunft des Kasbergs“. Bereits im Jahr 2023 war davon die Rede, dass es das oberste Ziel sei, „neue Zukunftsperspektiven für den Tourismus in der gesamten Region zu schaffen, unabhängig vom Fortbestand der Bergbahnen und Fokus auf Ganzjahresbetrieb.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
01.03.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
410.058 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
96.548 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
96.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5254 mal kommentiert
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1582 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
1520 mal kommentiert
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Mehr Oberösterreich
Es soll weitergehen
Rettung des Kasbergs: Zwischen Freude und Zweifel
Krone Plus Logo
Mit Sachleistungskarte
So viel Bargeld bleibt Asylwerbern pro Monat in OÖ
Um 0.35 Uhr früh
Alko-Lenker räumte Leitschiene auf 15 Meter ab
Krone Plus Logo
Vor ÖFB-Cup-Derby
Schal-Skandal: Die katastrophale Symbolik bleibt!
Krone Plus Logo
„Aufklärung wichtiger“
So teuer können Einsätze der Bergretter werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf