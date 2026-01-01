Bei Schlägerei wurde Polizistin attackiert

In der Vorarlberger Gemeinde Lustenau kam es in der Silvesternacht zu wilden Szenen. So wurde im Zuge einer Schlägerei und eines darauffolgenden Polizeieinsatzes eine Beamtin attackiert.
Gegen 2.20 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei in Lustenau informiert. Als die Beamten eintrafen und den Sachverhalt aufnehmen wollten, verhielten sich drei der Beteiligten so aggressiv, dass die Polizei die Festnahme aussprach. Um die Festnahmen auch durchsetzen zu können, musste Pfefferspray zum Einsatz kommen.
Kurze Zeit später zeigte ein weiterer Beteiligter gesundheitliche Beeinträchtigungen. Als die Polizisten sich näherten und Erste Hilfe leisten wollten, sprang der Mann plötzlich auf und attackierte eine Beamtin mit Stößen und Schlägen, die Frau blieb jedoch unverletzt. Der Aggressor wurde schließlich mittels Körperkraft festgenommen.
Gegen fünf Personen wird nun wegen Raufhandel ermittelt. Drei Personen werden wegen aggressiven Verhaltens angezeigt. Zudem muss einer der Streithähne wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt mit einer Anzeige rechnen.
