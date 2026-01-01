Bei Schlägerei wurde Polizistin attackiert

Gegen 2.20 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei in Lustenau informiert. Als die Beamten eintrafen und den Sachverhalt aufnehmen wollten, verhielten sich drei der Beteiligten so aggressiv, dass die Polizei die Festnahme aussprach. Um die Festnahmen auch durchsetzen zu können, musste Pfefferspray zum Einsatz kommen.