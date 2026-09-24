Netanyahu-Protest: Hollywood-Star festgenommen

Sitzstreik mit Plakaten

Die Demonstranten hatten während eines Sitzstreiks Plakate hochgehalten, auf denen Slogans wie „Hört auf, Israel zu bewaffnen“ oder „Stoppt den Genozid“ zu lesen waren. Ein Sprecher der New Yorker Polizei sagte, mehrere Teilnehmer einer nicht angemeldeten Demonstration seien in Gewahrsam genommen worden, nachdem sie sich der Aufforderung widersetzt hätten, eine Straßenkreuzung zu räumen.