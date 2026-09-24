Netanyahu-Protest: Hollywood-Star festgenommen

Hollywood-Star Susan Sarandon ist in New York festgenommen worden, als sie gemeinsam mit anderen Demonstranten gegen den Auftritt des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu bei der UNO-Vollversammlung protestierte.
Aufnahmen der Nachrichtenagentur AFP zeigen, wie Polizisten der unter anderem aus dem Film „Thelma und Louise“ bekannten Schauspielerin am Donnerstag Handschellen anlegten.
Einem Medienbericht zufolge wurde auch die Schauspielerin Hannah Einbinder von der Kundgebung abgeführt, die von der israelkritischen Organisation „Jewish Voice for Peace“ organisiert worden war.
Sitzstreik mit Plakaten
Die Demonstranten hatten während eines Sitzstreiks Plakate hochgehalten, auf denen Slogans wie „Hört auf, Israel zu bewaffnen“ oder „Stoppt den Genozid“ zu lesen waren. Ein Sprecher der New Yorker Polizei sagte, mehrere Teilnehmer einer nicht angemeldeten Demonstration seien in Gewahrsam genommen worden, nachdem sie sich der Aufforderung widersetzt hätten, eine Straßenkreuzung zu räumen.
Sarandon hatte sich schon in der Vergangenheit an Protesten gegen den jüngsten Gaza-Krieg (2023-25) Israels gegen die militante Palästinenserorganisation Hamas beteiligt. Unlängst sagte sie, dass sie wegen ihrer Haltung Aufträge verliere. Die Gruppierung „Jewish Voice for Peace“ versteht sich als jüdisch, linksgerichtet und anti-zionistisch. Sie wertet die Besetzung der palästinensischen Gebiete als israelische Apartheid und unterstützt Boykottaufrufe gegen Israel.
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