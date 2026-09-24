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Ausschluss bei Sheeran

Macklemore kündigt jetzt „Free Palestine Tour“ an

Society International
24.09.2026 23:22
US-Rapper Macklemore hat eine „Free Palestine Tour“ angekündigt.
US-Rapper Macklemore hat eine „Free Palestine Tour“ angekündigt.(Bild: AP/Jack Plunkett)
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Von krone.at

US-Rapper Macklemore (43) hat nach seinem Ausschluss aus der Tournee des britischen Popstars Ed Sheeran nun eigene Konzerte angekündigt – und zwar eine „Free Palestine Tour“. Er werde Ende Oktober in Dublin, Paris und London auftreten, sagte der Künstler.

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Er werde auch noch Termine in den USA und weitere Künstler für die Tour benennen, teilte der 43-Jährige auf der Plattform Instagram mit. Die Konzerteinnahmen sollen propalästinensischen Organisationen zugutekommen. „Was mir widerfahren ist, ist größer als ein Künstler oder eine Bühne. Wenn die Milliardärs-Klasse entscheiden kann, welche Stimmen auf der Bühne erlaubt sind und welche zu gefährlich sind, um gehört zu werden, dann sollte jeder achtgeben“, führte Macklemore aus.

Er war vergangene Woche nach propalästinensischen Äußerungen aus dem Vorprogramm des britischen Sängers Ed Sheeran gestrichen worden. Daraufhin solidarisierten sich mehrere Musikerinnen und Musiker mit ihm und sagen ihre Auftritte als Support-Acts von Sheeran an. Der Brite sagte wiederum, der Rausschmiss sei nicht seine Entscheidung gewesen, sondern die des Veranstaltungsteams der Tour. Zudem verurteilte er sowohl das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel als auch das israelische Vorgehen im Gazastreifen.

Hier sehen Sie die Ankündigung des Rappers:

„Will kein Aktivist sein“
Bei einem Auftritt in der US-Metropole Philadelphia sagte Sheeran dann, er wolle, dass seine Konzerte sichere Orte für alle seien, er wolle kein Aktivist sein und er wolle seine Fans nicht enttäuschen – „deswegen bin ich heute Abend hier, alleine und mache mit meiner Tour weiter“.

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Macklemore, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Haggerty heißt, äußert sich seit Jahren propalästinensisch und nutzt die Bühne immer wieder dafür, seine Solidarität deutlich zu machen. Ihm wird auch vorgeworfen, in Auftritten und Liedtexten antisemitische Stereotype zu bedienen, was er bestreitet.

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