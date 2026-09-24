Macklemore kündigt jetzt „Free Palestine Tour“ an

Er war vergangene Woche nach propalästinensischen Äußerungen aus dem Vorprogramm des britischen Sängers Ed Sheeran gestrichen worden. Daraufhin solidarisierten sich mehrere Musikerinnen und Musiker mit ihm und sagen ihre Auftritte als Support-Acts von Sheeran an. Der Brite sagte wiederum, der Rausschmiss sei nicht seine Entscheidung gewesen, sondern die des Veranstaltungsteams der Tour. Zudem verurteilte er sowohl das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel als auch das israelische Vorgehen im Gazastreifen.



Hier sehen Sie die Ankündigung des Rappers: