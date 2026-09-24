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„Jungs noch klein“

Hoenig (75) hat Angst, zu früh gehen zu müssen

Society International
24.09.2026 21:58
Schauspieler Heinz Hoenig mit seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig
Schauspieler Heinz Hoenig mit seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig(Bild: AEDT / Action Press / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Schauspieler Heinz Hoenig hat am heutigen Donnerstag seinen 75. Geburtstag gefeiert. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre habe er Angst davor, zu früh gehen zu müssen, gestand er. „Meine Jungs sind noch klein. Ich will noch lange ihr Papa sein“, führte Hoenig aus.

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„Und meine Anni möchte ich auch nicht allein lassen“, sagte der Schauspieler über seine Söhne Juliano (5) und Jianni (3) sowie Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (41). Er möchte seine Kinder noch aufwachsen sehen und viele Jahre mit seiner Frau haben. Das wäre für ihn „das größte Geschenk“, sagte er zur „Bild“. „Früher war Älterwerden eben Älterwerden. Heute bedeutet es für mich, dass ich noch leben darf. Und dafür bin ich dankbar“, meinte der 75-Jährige.

Vor zweieinhalb Jahren hätte er nicht gedacht, dass er seinen 75. Geburtstag erleben würde. Er sei unglaublich stolz auf seine Ehefrau, sagte er in dem Interview zudem. „Was sie hier jeden Tag rockt, muss ihr erst mal einer nachmachen.“ Manchmal habe sie aber durchaus „die Schnauze voll und würde am liebsten für fünf Minuten aus meinem eigenen Leben aussteigen“, gestand Kärsten-Hoenig gegenüber der „Bild“. Sie habe mehr als einmal gedacht, ihren Mann zu verlieren.

Hier sehen Sie ein Foto von der Familie:

Leben von Krankheit geprägt
„Ich wünsche mir, dass er irgendwann wieder essen kann, dass wir wieder mehr rauskommen und sein Leben irgendwann wieder aus mehr besteht als aus dem Thema Krankheit“, sagte sie anlässlich dessen Geburtstags. Hoenig war 2024 wegen akuter Herzprobleme in ein Krankenhaus gebracht worden und hatte zeitweise im künstlichen Koma gelegen. Anschließend war er an der Speiseröhre operiert worden. Erst Mitte September musste er zuletzt wieder wegen Herzproblemen im Krankenhaus behandelt werden.

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Seit der Operation wird der Deutsche durch eine Magensonde ernährt. Er vermisse es, selbst essen zu können, sagte er. „Ich brauche kein Gourmet-Essen. Mich würde ein einfaches Butterbrot schon wahnsinnig glücklich machen“, befand er.

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