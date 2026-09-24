Hoenig (75) hat Angst, zu früh gehen zu müssen

Vor zweieinhalb Jahren hätte er nicht gedacht, dass er seinen 75. Geburtstag erleben würde. Er sei unglaublich stolz auf seine Ehefrau, sagte er in dem Interview zudem. „Was sie hier jeden Tag rockt, muss ihr erst mal einer nachmachen.“ Manchmal habe sie aber durchaus „die Schnauze voll und würde am liebsten für fünf Minuten aus meinem eigenen Leben aussteigen“, gestand Kärsten-Hoenig gegenüber der „Bild“. Sie habe mehr als einmal gedacht, ihren Mann zu verlieren.



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