Pongauerin (81) verlor beinahe 60.000 Euro

Daraufhin führte der Täter sechs widerrechtliche Abbuchungen vom Konto der Frau in der Höhe von jeweils 10.000 Euro durch. Ein aufmerksamer Bankangestellter bemerkte die ungewöhnlichen Abbuchungen rechtzeitig. Der Mitarbeiter nahm mit der 81-Jährigen Kontakt auf und stornierte die Überweisungen erfolgreich.