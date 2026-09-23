Pongauerin (81) verlor beinahe 60.000 Euro

Eine 81-jährige Pongauerin schrammte an einem folgenschweren Internet-Betrug vorbei. In mehreren Tranchen gab sie in Summe die Überweisung von 60.000 Euro frei. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter half der Seniorin aus der Misere.
Die 81-Jährige wurde Ende August durch ein gefälschtes Investment-Video zu einer Überweisung in dreistelliger Höhe verleitet. Der unbekannte Betrüger brachte die Pongauerin dann dazu, ein Programm zu installieren, das den Zugriff auf den Computer der Frau ermöglichte.
Daraufhin führte der Täter sechs widerrechtliche Abbuchungen vom Konto der Frau in der Höhe von jeweils 10.000 Euro durch. Ein aufmerksamer Bankangestellter bemerkte die ungewöhnlichen Abbuchungen rechtzeitig. Der Mitarbeiter nahm mit der 81-Jährigen Kontakt auf und stornierte die Überweisungen erfolgreich.
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