Netanyahu schimpft bei UNO: „Moralische Feiglinge“

Auch vor dem UNO-Hauptquartier wurde gegen den israelischen Politiker demonstriert. In seiner Rede verteidigte Netanyahu den Krieg gegen den Iran. „Die Zerstörung der iranischen Atomanlagen war schwierig, es war ein sehr schwieriges Unterfangen, doch für mich war es eine der leichtesten Entscheidungen, die ich als Ministerpräsident je treffen musste – denn hätten wir es nicht getan, wären wir alle tot.“