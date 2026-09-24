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Netanyahu schimpft bei UNO: „Moralische Feiglinge“

Außenpolitik
24.09.2026 21:16
Während seiner Ansprache hielt Netanyahu ein Starlink-Gerät in die Höhe und wies auf die ...
Während seiner Ansprache hielt Netanyahu ein Starlink-Gerät in die Höhe und wies auf die Bemühungen des iranischen Regimes hin, Informationen zu kontrollieren. Starlink ermögliche hingegen einen „Zugang zur Wahrheit“.(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zahlreiche Ländervertreter haben bei den Vereinten Nationen aus Protest gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu vor dessen Rede den Saal verlassen.

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Netanyahu reagierte auf die Aktion mit scharfen Worten. „Wenn es noch weitere moralische Feiglinge gibt, die diesen Saal noch nicht verlassen haben, dann tun Sie das bitte jetzt.“ Andere Delegierte applaudierten dem israelischen Regierungschef bei seinem Auftritt vor der UNO-Generalversammlung in New York.

Auch vor dem UNO-Hauptquartier wurde gegen den israelischen Politiker demonstriert. In seiner Rede verteidigte Netanyahu den Krieg gegen den Iran. „Die Zerstörung der iranischen Atomanlagen war schwierig, es war ein sehr schwieriges Unterfangen, doch für mich war es eine der leichtesten Entscheidungen, die ich als Ministerpräsident je treffen musste – denn hätten wir es nicht getan, wären wir alle tot.“

Zitat Icon

Hätten wir es nicht getan, wären wir alle tot.

Netanyahu über die Zerstörung der iranischen Atomanlagen

Bild: AFP/POOL/Ronen Zvulun

„Ich habe mir geschworen, Irans mörderische Diktatur daran zu hindern, Atombomben zu entwickeln – Atomwaffen, die auf die Vernichtung Israels abzielen, Atomwaffen, die die ganze Welt bedrohen könnten“, sagte er weiter. „Genau das haben wir getan.“

Die Reihen lichteten sich.
Die Reihen lichteten sich.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Iranische Schwächung wird unterschiedlich bewertet
Das tatsächliche Ausmaß der dauerhaften Schwächung des iranischen Atomprogramms bewerten die Internationale Atomenergie-Behörde, Geheimdienste und Experten unterschiedlich. Im nicht klassifizierten Jahresbericht der US-Geheimdienste stand unterdessen, es habe keinen Hinweis auf eine politische Entscheidung zum Bau einer Atombombe im Iran gegeben.

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Israelische Medien hatten vor Netanyahus Rede berichtet, diese werde sich auch an das heimische Publikum richten. In Israel wird am 27. Oktober ein neues Parlament gewählt. Laut Umfragen könnte es für Netanyahus Lager schwierig werden, eine Mehrheit zu sichern.

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