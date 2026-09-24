Kalajdzic: „Gegentor war unnötig und unglücklich!“

Was man nach dem Duell von Österreich und Israel zum Auftakt der Nations League in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Sasa Kalajdzic (Österreich-Torschütze): „Es war wichtig, dass wir das zweite Tor machen, beim dritten haben wir sie eiskalt bestraft. Von mir aus kann man auch früher treffen, aber ich nehme das gerne mit. Wir haben gewusst, dass Israel spielerische Lösungen finden will. Wir haben uns in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit schwergetan. Mit dem Elfmeter ist es dann relativ gut gelungen. Das Gegentor war unnötig und komplett unglücklich, das war der erste Ball auf unser Tor. Sie haben sich dann selbst geschwächt. Am Ende sind es drei Punkte, das zählt.“
Ralf Rangnick (Österreich-Teamchef): „Wir haben einen einzigen Ball auf unser Tor zugelassen im ganzen Spiel, wo wir uns nicht so gut verhalten haben. Ansonsten haben wir gar nichts zugelassen. Ab der 30. Minute hatten wir mehr Zugriff und haben das Spiel in unsere Hand bekommen. Am Schluss war es trotzdem ein Wettlauf gegen die Uhr. Dass wir die zwei Tore noch gemacht haben, war wichtig. Es war über das gesamte Spiel verdient. In der zweiten Halbzeit hatten wir schon gute Möglichkeiten. Aber der Gegner hat sich dann hinten eingeigelt. Wir haben gegen den Ball klar besser gespielt als bei der WM. Sicher war es noch nicht das allerhöchste Niveau. Mit dem Energielevel auf dem Platz war ich absolut zufrieden. Es ist keiner abgefallen, ich hätte lieber noch zwei, drei eingewechselt. Gregoritsch hat sich wahrscheinlich etwas am Band getan, Konkretes wissen wir morgen.“
Zur Gelb-Roten Karte: „Der Schiedsrichter hat es offensichtlich als Unsportlichkeit interpretiert. Uns hat es sicher nicht geschadet, am Ende ist es eine Entscheidung des Schiedsrichters.“
Romano Schmid (Österreich-Torschütze): „Wenn man die späten Tore hernimmt, war es ein schwerer Sieg. Wir hatten ordentliche Chancen, aber trotzdem waren wir im letzten Drittel nicht so sauber. Am Ende steht ein Torschuss für Israel auf dem Papier, der war halt drin. Dann steht es 1:1 und dann wissen wir, dass solche Spiele schwer sind. Die Wechsel haben gefruchtet. Jeder trägt seinen Teil dazu bei und das ist sehr schön.“
Sascha Horvath (ÖFB-Debütant): „Es war richtig cool. Auch schön, dass ich mit Langi (Christoph Lang, Anm.) gemeinsam bei der Einwechslung gestanden bin. Bei uns zu Hause, schöner geht es nicht. Das habe ich mir auch nicht gedacht, dass ich mit 30 wieder einmal nervös sein werde. Ein bissl war ich schon nervös, aber natürlich auch extrem stolz und sehr dankbar für die Mannschaft. Sie haben mich vom ersten Tag an richtig gut aufgenommen. Es hat mich extrem gefreut, dass ich am Platz sein durfte.“
Josef Pröll (ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender): „Ein Arbeitssieg. Wir haben lange gezittert, aber es war schon über weite Strecken eine dominante Leistung. Das erfüllt uns alle mit Freude. Es ist ein super Start in die Nations League. Die drei Punkte hier mitzunehmen, war ganz wichtig.“
Ran Ben Shimon (Teamchef Israel): „So spät die Tore zu bekommen, ist enttäuschend. Wir haben technisch und taktisch viele Sachen gut gemacht, aber wir haben die Rote Karte zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt bekommen. Abu Farchi feiert jedes seiner Tore auf diese Weise, das kann jeder überprüfen. Vielleicht war es mein Fehler, dass ich ihm nicht gesagt habe, er muss das stoppen. Er muss daraus lernen. Das ist auch eine große Lehre für uns.“
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