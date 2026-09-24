Kalajdzic: „Gegentor war unnötig und unglücklich!“

Ralf Rangnick (Österreich-Teamchef): „Wir haben einen einzigen Ball auf unser Tor zugelassen im ganzen Spiel, wo wir uns nicht so gut verhalten haben. Ansonsten haben wir gar nichts zugelassen. Ab der 30. Minute hatten wir mehr Zugriff und haben das Spiel in unsere Hand bekommen. Am Schluss war es trotzdem ein Wettlauf gegen die Uhr. Dass wir die zwei Tore noch gemacht haben, war wichtig. Es war über das gesamte Spiel verdient. In der zweiten Halbzeit hatten wir schon gute Möglichkeiten. Aber der Gegner hat sich dann hinten eingeigelt. Wir haben gegen den Ball klar besser gespielt als bei der WM. Sicher war es noch nicht das allerhöchste Niveau. Mit dem Energielevel auf dem Platz war ich absolut zufrieden. Es ist keiner abgefallen, ich hätte lieber noch zwei, drei eingewechselt. Gregoritsch hat sich wahrscheinlich etwas am Band getan, Konkretes wissen wir morgen.“

Zur Gelb-Roten Karte: „Der Schiedsrichter hat es offensichtlich als Unsportlichkeit interpretiert. Uns hat es sicher nicht geschadet, am Ende ist es eine Entscheidung des Schiedsrichters.“