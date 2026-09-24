Rangnick über Alaba: „Dann schauen wir weiter“

Weitere Entwicklung abwarten

Ganz im Gegenteil zu vielen Fans und Experten, die Udinese wohl nicht am Zettel hatten. Für Alaba aber eine gute Option, wie Rangnick findet: „Er hat jetzt in der Serie A die Gelegenheit regelmäßig auf dem Platz zu stehen. Das ist auf jeden Fall gut für ihn.“