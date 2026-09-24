Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zukunft im ÖFB-Team?

Rangnick über Alaba: „Dann schauen wir weiter“

Fußball International
24.09.2026 23:14
Wie geht es für David Alaba im ÖFB-Team weiter?
Wie geht es für David Alaba im ÖFB-Team weiter?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich nach dem Nations-League-Match gegen Israel (3:1) zum Wechsel von David Alaba zu Udinese geäußert. Überraschend sei dieser nicht gekommen, wie sich das auf seine ÖFB-Zukunft auswirken wird, muss sich hingegen erst zeigen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„David und ich haben viel telefoniert auch in letzter Zeit. Und auch der Trainer von Udinese hat mich nach ihm gefragt“, verrät Rangnick im ORF. Der Wechsel von Alaba zum italienischen Traditionsverein kam für den ÖFB-Teamchef demnach auch nicht überraschend. 

Lesen Sie auch:
Als kaum mehr jemand mit einem Sieg gerechnet hat, ist Philipp Mwene sein allererstes Tor im ...
Nations-League-Start
Last-Minute-Tore retten ÖFB-Team 3:1 gegen Israel!
24.09.2026
Dumme, unnötige Aktion
Israel-Kicker sieht Gelb-Rot nach Torjubel-Eklat
24.09.2026

Weitere Entwicklung abwarten
Ganz im Gegenteil zu vielen Fans und Experten, die Udinese wohl nicht am Zettel hatten. Für Alaba aber eine gute Option, wie Rangnick findet: „Er hat jetzt in der Serie A die Gelegenheit regelmäßig auf dem Platz zu stehen. Das ist auf jeden Fall gut für ihn.“ 

Wie sich das auf die Zukunft im ÖFB-Team auswirkt? „David soll jetzt bei Udinese mal wieder regelmäßig spielen, dann schauen wir weiter. Vor dem nächsten Lehrgang wird die Situation bewertet“, so der Teamchef abschließend. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
24.09.2026 23:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
143.344 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
95.854 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
87.945 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2047 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1805 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1153 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Mehr Fußball International
Zukunft im ÖFB-Team?
Rangnick über Alaba: „Dann schauen wir weiter“
Tor in Nachspielzeit
Remis! Niederländer vermasseln Klopps DFB-Party
Nations-League-Start
Last-Minute-Tore retten ÖFB-Team 3:1 gegen Israel!
UEFA Nations League
Foda-Elf gewinnt Auftaktspiel in Österreich-Gruppe
Dumme, unnötige Aktion
Israel-Kicker sieht Gelb-Rot nach Torjubel-Eklat
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf