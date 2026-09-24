Rangnick über Alaba: „Dann schauen wir weiter“

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich nach dem Nations-League-Match gegen Israel (3:1) zum Wechsel von David Alaba zu Udinese geäußert. Überraschend sei dieser nicht gekommen, wie sich das auf seine ÖFB-Zukunft auswirken wird, muss sich hingegen erst zeigen.
„David und ich haben viel telefoniert auch in letzter Zeit. Und auch der Trainer von Udinese hat mich nach ihm gefragt“, verrät Rangnick im ORF. Der Wechsel von Alaba zum italienischen Traditionsverein kam für den ÖFB-Teamchef demnach auch nicht überraschend.
Weitere Entwicklung abwarten
Ganz im Gegenteil zu vielen Fans und Experten, die Udinese wohl nicht am Zettel hatten. Für Alaba aber eine gute Option, wie Rangnick findet: „Er hat jetzt in der Serie A die Gelegenheit regelmäßig auf dem Platz zu stehen. Das ist auf jeden Fall gut für ihn.“
Wie sich das auf die Zukunft im ÖFB-Team auswirkt? „David soll jetzt bei Udinese mal wieder regelmäßig spielen, dann schauen wir weiter. Vor dem nächsten Lehrgang wird die Situation bewertet“, so der Teamchef abschließend.
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