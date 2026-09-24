Drama um ÖFB-Kapitän! Nach 35 Minuten ist Schluss

So hat sich Michael Gregoritsch seine Premiere als ÖFB-Kapitän wohl nicht vorgestellt. Mit schmerzverzerrtem Gesicht musste der Stürmer bereits nach 35 Minuten im Nations-League-Spiel gegen Israel den Platz verlassen.
Nur 30 Minuten waren im Nations-League-Auftaktspiel zwischen Österreich und Israel gespielt, als Neo-Kapitän Michael Gregoritsch zum Physiotherapeuten lief und um eine schnelle Behandlung bat. Nur fünf Minuten später dann die traurige Nachricht: Für den ÖFB-Stürmer geht es nicht weiter.
Im Laufe des Spiels drüfte sich Gregoritsch am rechten Knöchel verletzt haben. Für ihn kam LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic ins Spiel. Dieser fand allerdings sofort ins Spiel – holte bereits wenige Minuten nach seiner Einwechslung einen Elfmeter raus.
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