Unfair? Aufregung um erstes DFB-Tor unter Klopp

Erstes DFB-Tor unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp und gleich gibt es große Aufregung. Denn kurz vor dem Treffer von Felix Nmecha ging ein Niederländer verletzt zu Boden. Es kommt zu einer Rudelbildung ...
Empört umringten gleich mehrere niederländische Kicker in der 32. Spielminute der Nations-League-Partie zwischen der „Elftal“ und Deutschland den Unparteiischen. Denn wenige Sekunden zuvor hatte Nmecha die DFB-Elf in Amsterdam zur Führung geschossen. Doch eine Szene zuvor war es, die die Gemüter erhitzte.
Denn unmittelbar vor der Toraktion ging Brian Brobbey im Mittelfeld aufgrund muskulärer Beschwerden zu Boden. Sofort deutete der Sunderland-Teamkollege von Kevin Danso an, dass es für ihn nicht weitergeht. Kurz verlangsamten die Deutschen, die den Ball an der gegnerischen Strafraumgrenze zirkulieren ließen, das Tempo. Die Niederländer stoppten dadurch größtenteils ihre Defensivbemühungen.
Als Schiedsrichter Alejandro Hernandez allerdings nicht eingriff, erhöhten die Deutschen das Tempo schnell wieder und Joshua Kimmich chippte den Ball zu Debütant Philipp Treu. Dessen flache Hereingabe verwertete schließlich Nmecha zur Führung für die DFB-Elf.
Daraufhin tobten die Niederländer, die darin eine unfaire Aktion der Deutschen sahen. Während die Deutschen jubelten, kam es zu einer Rudelbildung. Die Fans auf den Rängen in Amsterdam waren ebenfalls außer sich. Am Ende nützte das alles nichts – der Treffer blieb auch nach VAR-Check bestehen.
Brobbey, der im Vorfeld der Aktion zudem mit Jonathan Tah zusammengekracht war, musste verletzt ausgewechselt werden. Ein Zusammenhang mit dem Zweikampf war allerdings nicht ersichtlich. Bittere Minuten für die Niederländer! Und das erste DFB-Tor unter Klopp ist auf jeden Fall eines, das noch länger für Gesprächsstoff sorgen wird.
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