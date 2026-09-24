Israel-Kicker sieht Gelb-Rot nach Torjubel-Eklat

Eine dumme, unnötige Aktion

Denn der Torschütze machte sich auf den Weg in Richtung Eckfahne und hob diese aus ihrer Verankerung. Er nahm die Torfahne in die Hand und machte damit eine Bewegung, die wohl einen Billardstoß darstellen sollte, oder gar einen Gewehrschuss. Eine unnötige und dumme Aktion, die vom Schiedsrichter sogleich mit einer weiteren Gelben Karte versehen wurde.