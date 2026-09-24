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Dumme, unnötige Aktion

Israel-Kicker sieht Gelb-Rot nach Torjubel-Eklat

Fußball International
24.09.2026 22:24
Der Torjubel von Saied Abu Farchi sorgte für Aufregung.
Der Torjubel von Saied Abu Farchi sorgte für Aufregung.(Bild: Krone-Collage/APA/GEORG HOCHMUTH, Screenshot ORF)
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Von krone Sport

Was für eine unnötige Aktion von Israel-Kicker Saied Abu Farchi. Nach seinem Ausgleichstreffer gegen Österreich zum Auftakt in die Nations League hat der 20-Jährige mit seinem Torjubel für einen Eklat gesorgt. Dafür sah er auf der Stelle die Gelb-Rote Karte. 

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Die erste Gelbe Karte sah Abu Farchi in der 51. Minute, nachdem er ÖFB-Verteidiger Kevin Danso umklammert hatte. Doch es war lediglich der Auftakt – denn nur wenige Minuten später sollte der israelische Teamspieler wieder im Mittelpunkt stehen. 

Der umstrittene Torjubel von Saied Abu Farchi
Der umstrittene Torjubel von Saied Abu Farchi(Bild: Screenshot ORF)

In der 55. Spielminute war der 20-Jährige nämlich per Kopf zur Stelle und besorgte so den 1:1-Ausgleich für Israel gegen die ÖFB-Elf. Während sich die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick noch über den unnötigen Gegentreffer ärgerte, setzte Abu Farchi zu einer noch unnötigeren Aktion an. 

Eine dumme, unnötige Aktion
Denn der Torschütze machte sich auf den Weg in Richtung Eckfahne und hob diese aus ihrer Verankerung. Er nahm die Torfahne in die Hand und machte damit eine Bewegung, die wohl einen Billardstoß darstellen sollte, oder gar einen Gewehrschuss. Eine unnötige und dumme Aktion, die vom Schiedsrichter sogleich mit einer weiteren Gelben Karte versehen wurde.

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Konsequenz? Gelb-Rot für Abu Farchi, der damit nicht nur für einen Torjubel-Eklat in einer ohnehin schon eher aufgeheizten Situation gesorgt, sondern seinem Team zudem einen Bärendienst erwiesen hatte. 

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