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Sustainable Fashion

Designer Peter Fellner: “Glumpert” Becomes a Trend

Nachrichten
24.09.2026 16:00
(Bild: Jesse Lee)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Linz-based fashion designer Peter Fellner showcased his “Glumpert” collection on the runway in Hong Kong, China. There, he impressed the audience with sustainable materials and queer design. The Linz-based designer will soon be exhibiting in Munich.

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“It’s a great feeling to be recognized in Hong Kong as well,” Peter Fellner told the “Krone.” The young fashion designer, who graduated from the University of Art and Design Linz with a degree in “Fashion & Technology,” is at the beginning of a promising career.

He has already worked for Marcel Ostertag in Berlin and Munich, as well as for Vivienne Westwood and Andreas Kronthaler in London. From March through mid-September, he presented his fashion exhibition “Glumpert” at OK Linz, which we’ve previously reported on.

(Bild: Jesse Lee)
(Bild: Jesse Lee)

Sustainability Through Secondhand Textiles
And he is one of six pioneering designers who have already been honored with the Redress Design Award. Redress, based in Hong Kong, China, is an organization dedicated to promoting sustainability in the fashion industry. At the alumni fashion show, models full of character presented the dazzling and imaginative designs for queer fashion on the runway.

Fellner has already participated in Fashion Weeks in New York, London, and Paris—and now he has ...
Fellner has already participated in Fashion Weeks in New York, London, and Paris—and now he has also made a splash in Hong Kong.(Bild: Viktoria Gruber)

“My work and the concept behind it are relevant even across national and continental borders,” he says. Fellner combines sustainability with queer themes. He transforms used fabrics, textiles, and materials such as scarves or umbrellas—actually “junk,” as he puts it—into new, striking garments. The secondhand textiles tell their own story.

At the same time, the creations convey a touch of utopia. This puts Fellner right in step with the times. Incidentally, his collection will soon be part of a group exhibition at the Pinakothek der Moderne in Munich.

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