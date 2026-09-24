Sustainable Fashion
Designer Peter Fellner: “Glumpert” Becomes a Trend
Linz-based fashion designer Peter Fellner showcased his “Glumpert” collection on the runway in Hong Kong, China. There, he impressed the audience with sustainable materials and queer design. The Linz-based designer will soon be exhibiting in Munich.
“It’s a great feeling to be recognized in Hong Kong as well,” Peter Fellner told the “Krone.” The young fashion designer, who graduated from the University of Art and Design Linz with a degree in “Fashion & Technology,” is at the beginning of a promising career.
He has already worked for Marcel Ostertag in Berlin and Munich, as well as for Vivienne Westwood and Andreas Kronthaler in London. From March through mid-September, he presented his fashion exhibition “Glumpert” at OK Linz, which we’ve previously reported on.
Sustainability Through Secondhand Textiles
And he is one of six pioneering designers who have already been honored with the Redress Design Award. Redress, based in Hong Kong, China, is an organization dedicated to promoting sustainability in the fashion industry. At the alumni fashion show, models full of character presented the dazzling and imaginative designs for queer fashion on the runway.
“My work and the concept behind it are relevant even across national and continental borders,” he says. Fellner combines sustainability with queer themes. He transforms used fabrics, textiles, and materials such as scarves or umbrellas—actually “junk,” as he puts it—into new, striking garments. The secondhand textiles tell their own story.
At the same time, the creations convey a touch of utopia. This puts Fellner right in step with the times. Incidentally, his collection will soon be part of a group exhibition at the Pinakothek der Moderne in Munich.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.