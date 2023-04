Die Freude am Bösen: Warum Kinder töten

Wie können Kinder, die bis vor Kurzem wahrscheinlich noch mit Puppen und Teddybären gespielt haben, plötzlich dazu fähig sein, anderen Menschen immenses Leid anzutun; sie seelisch und körperlich zu quälen, im schlimmsten Fall sogar umzubringen? Welche sind die Hintergründe zu dem grauenhaften Verbrechen im deutschen Freudenberg, an Luise (12)? Was ging in den beiden Täterinnen - 12 und 13 Jahre alt - vor, als sie das Mädchen in einen Wald lockten, um es dort zu töten?