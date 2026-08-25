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In Spitalsbehandlung

Nun gibt es auch noch ein 29. Legionellen-Opfer

Oberösterreich
25.08.2026 17:31
Legionellen-Analyse im Labor
Legionellen-Analyse im Labor(Bild: FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Seit Beginn des Ausbruchs in Linz sind insgesamt 29 Personen an Legionellose erkrankt. Wie am Dienstag bekannt wurde, befindet sich eine weitere in Linz wohnhafte Person aufgrund einer Legionellen-Infektion in Spitalsbehandlung, die dem Ausbruch zugerechnet wird, so das Land OÖ.

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Mittlerweile wurden drei Viertel der insgesamt 190 an die AGES übermittelten Wasserproben untersucht und ausgewertet. In einer Wasserprobe eines Kühlturms wurde neben vielen unterschiedlichen Legionellen-Varianten auch Legionella pneumophila des Subtyps Allentown nachgewiesen. Dieser Subtyp wurde auch bei drei epidemiologisch miteinander in Zusammenhang stehenden Erkrankungsfällen festgestellt.

Analyse ist noch nicht gänzlich abgeschlossen
Aufgrund der hohen Anzahl nachgewiesener Legionellen sind die genetischen Untersuchungen noch nicht gänzlich abgeschlossen. Die bislang vorliegenden genetischen Analysen liefern noch keinen eindeutigen Nachweis, dass der Kühlturm die Infektionsquelle ist. Weitere genetische Analysen stehen noch aus.

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Es werden noch weitere Standorte untersucht
Um sicherzustellen, dass keine potenziell relevante Infektionsquelle unberücksichtigt bleibt, werden darüber hinaus weitere Standorte untersucht. Diese waren u.a. mithilfe einer KI-unterstützten Suche identifiziert worden, so das Amt der oö. Landesregierung.

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