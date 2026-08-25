Nun gibt es auch noch ein 29. Legionellen-Opfer

Seit Beginn des Ausbruchs in Linz sind insgesamt 29 Personen an Legionellose erkrankt. Wie am Dienstag bekannt wurde, befindet sich eine weitere in Linz wohnhafte Person aufgrund einer Legionellen-Infektion in Spitalsbehandlung, die dem Ausbruch zugerechnet wird, so das Land OÖ.