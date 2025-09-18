Kirchenaustritte im Jahr 2024 erneut rückläufig

Ebenfalls erfreulich: Weitere 17 Menschen nahmen innerhalb von drei Monaten ihren Austritt zurück. 130 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger traten zudem wieder in die Kirche ein. Dieser Schritt ist seit dem Frühjahr 2025 etwas einfacher geworden, da der Wiedereintritt auch online (über die Seite eintreten.at) beziehungsweise über das neu eingerichtete „Anliegentelefon“ möglich ist. „Erfreulicherweise nutzen immer mehr Menschen dieses Angebot,“ sagte Pastoralamtsleiter Martin Fenkart. Für die Kirche sei es wichtig, gut und niederschwellig erreichbar zu sein.