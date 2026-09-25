Unternehmen spendete Naturmöbel für Frauenhaus

Bereits im Vorjahr wurde von LaModula das Frauenhaus in seiner Heimatstadt Villach von dem Unternehmen unterstützt. Das Unternehmen feiert heuer sein 10-jähriges Bestehen. Begonnen hat es bereits im Jahr 2011, als man hochwertige, natürliche Schlafzimmermöbel über das Internet verkauft hatte. 2016 eröffnete der Schauraum in Villach und mit den Jahren wurden Standorte in Wien, Graz, Salzburg, Dornbirn und München eröffnet.