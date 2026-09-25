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La Modula

Unternehmen spendete Naturmöbel für Frauenhaus

Kärnten
25.09.2026 14:00
Der Naturmöbel-Einrichter LaModula spendete an den Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser.
Der Naturmöbel-Einrichter LaModula spendete an den Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser.(Bild: mamoavisuals)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Wenn die eigenen vier Wände für Frauen zur Gefahr werden, dann bieten Frauenhäuser Schutz. Das Villacher Unternehmen LaModula übergab Naturmöbel an den Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser.

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Sicherheit vor Gewalt durch den Partner und die Hoffnung auf einen Neustart ohne ganz psychische und physische Übergriffe: Das finden Frauen und Kinder oft erst in einem Frauenhaus.

Das Villacher Unternehmen LaModula unterstützt immer wieder Frauenhäuser mit wertvollen Spenden. Zuletzt wurde der neue Standort des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser in Hütteldorf Möbel und Bettwaren im Wert von über 10.000 Euro übergeben.

„Wir möchten dem Verein mit unseren Naturmöbeln eine ideale Arbeitsausstattung für diese wertvolle Arbeit bieten“, schildert Tim Fischer, Schauraumleiter von LaModula in Wien. Die neuen Räumlichkeiten des AÖF wurden so gemütlich und liebevoll gestaltet, dass die Arbeit im Gewalt-, Frauen- und Kinderschutz in natürlichem Wohlfühlambiente stattfinden kann. Zusätzlich wurden für Frauen in Not Bettwaren von LaModa zur Verfügung gestellt.

Das Unternehmen bietet natürliche Schlafsysteme
Das Unternehmen bietet natürliche Schlafsysteme(Bild: Katrin Fister)

Der Transport der Spende wurde vom Unternehmen Easy2Transport übernommen. 

Bereits im Vorjahr wurde von LaModula das Frauenhaus in seiner Heimatstadt Villach von dem Unternehmen unterstützt. Das Unternehmen feiert heuer sein 10-jähriges Bestehen. Begonnen hat es bereits im Jahr 2011, als man hochwertige, natürliche Schlafzimmermöbel über das Internet verkauft hatte. 2016 eröffnete der Schauraum in Villach und mit den Jahren wurden Standorte in Wien, Graz, Salzburg, Dornbirn und München eröffnet. 

Die Hölzer für die Möbel stammen aus europäischer Forstwirtschaft, das Zirbenholz kommt aus Österreich und Südtirol.

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