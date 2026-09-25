Unternehmen spendete Naturmöbel für Frauenhaus

Wenn die eigenen vier Wände für Frauen zur Gefahr werden, dann bieten Frauenhäuser Schutz. Das Villacher Unternehmen LaModula übergab Naturmöbel an den Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser.
Sicherheit vor Gewalt durch den Partner und die Hoffnung auf einen Neustart ohne ganz psychische und physische Übergriffe: Das finden Frauen und Kinder oft erst in einem Frauenhaus.
Das Villacher Unternehmen LaModula unterstützt immer wieder Frauenhäuser mit wertvollen Spenden. Zuletzt wurde der neue Standort des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser in Hütteldorf Möbel und Bettwaren im Wert von über 10.000 Euro übergeben.
„Wir möchten dem Verein mit unseren Naturmöbeln eine ideale Arbeitsausstattung für diese wertvolle Arbeit bieten“, schildert Tim Fischer, Schauraumleiter von LaModula in Wien. Die neuen Räumlichkeiten des AÖF wurden so gemütlich und liebevoll gestaltet, dass die Arbeit im Gewalt-, Frauen- und Kinderschutz in natürlichem Wohlfühlambiente stattfinden kann. Zusätzlich wurden für Frauen in Not Bettwaren von LaModa zur Verfügung gestellt.
Der Transport der Spende wurde vom Unternehmen Easy2Transport übernommen.
Bereits im Vorjahr wurde von LaModula das Frauenhaus in seiner Heimatstadt Villach von dem Unternehmen unterstützt. Das Unternehmen feiert heuer sein 10-jähriges Bestehen. Begonnen hat es bereits im Jahr 2011, als man hochwertige, natürliche Schlafzimmermöbel über das Internet verkauft hatte. 2016 eröffnete der Schauraum in Villach und mit den Jahren wurden Standorte in Wien, Graz, Salzburg, Dornbirn und München eröffnet.
Die Hölzer für die Möbel stammen aus europäischer Forstwirtschaft, das Zirbenholz kommt aus Österreich und Südtirol.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.