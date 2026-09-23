„Zukunftsfroh“ | Aussichtsloses Unterfangen

Aussichtsloses Unterfangen. Gar nicht erleichtert zeigt sich man sich hingegen im Wirtschaftsbund, einer mächtigen Teilorganisation der ÖVP, über die Gestaltung der Spritpreisbremse. Dass dabei in die Margen der Ölkonzerne eingegriffen wird, hält man dort für „völlig inakzeptabel“. Gleichzeitig malt man im ÖVP-Wirtschaftsflügel, der mit aller Macht gegen die Koalitionseinigung zum Klimagesetz ankämpft, den Spritpreisteufel an die Wand: Treibstoff würde damit in ein paar Jahren um einen Euro teurer werden, wird lauthals gewarnt. Nein, zukunftsfroh kann man in Österreich wirklich nicht sein. Schon gar nicht kann es Christian Stocker sein. Er muss vor allem dafür sorgen, seine eigene Partei „zukunftsfroh“ zu machen. Ein besonders aussichtloses Unterfangen!