„Schwerkranke brauchen persönliche Betreuung!“

Wie ein Damoklesschwert schweben die Schließungspläne nun über den Standorten. „Gerade im ländlichen Raum sind persönliche Anlaufstellen unverzichtbar. Waidhofen darf nicht Opfer weiterer Zentralisierung werden“, fordert die SPÖ im Waldviertel ob der ohnehin oft weiten Strecken für ÖGK-Kunden nun Klarheit und den Erhalt des Standortes. Denn persönliche Betreuung sei für Schwerkranke besonders wichtig und müsse gewährleistet werden. Zudem fordert man Transparenz darüber, welche Kriterien über Waidhofen entscheiden sollen.