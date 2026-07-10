ÖGK will still und heimlich Kundenservice kürzen

Standorte bergen Brisanz

Reduziert werden soll die Zahl der Kundenservicestellen. In Niederösterreich, so brachte die „Krone“ in Erfahrung, stehen vier von 24 Büros auf der Abschussliste: Waidhofen an der Thaya, Mödling, Klosterneuburg und Stockerau. Alle vier Standorte bergen eine gewisse Brisanz in sich. Das Aus in Waidhofen wäre ein weiterer Kahlschlag im gerade im weiten Land so hochgehaltenen ländlichen Raum. Mödling wiederum ist Anlaufstelle in einem der am dichtesten besiedelten Ballungsräume. In Stockerau wird das neue Schwerpunktspital des Weinviertels gebaut. Und in Klosterneuburg ist die Landeshauptfrau zu Hause.