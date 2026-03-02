Lehrling schoss sich Nagel in den Oberschenkel

Grüne präsentieren Kampagne zum Weltfrauentag
Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Montagvormittag in einem Betrieb im Vorarlberger Wolfurt. Ein 18-jähriger Lehrling war dort mit der Fertigung eines Wandelements beschäftigt, wofür er eine mit Druckluft betriebene Nagelpistole verwendete.
Als er den Standort wechselte, hielt er die Hand am Abzug der Nagelpistole. Er stieß mit dem rechten Oberschenkel gegen den Lauf des Geräts, wodurch die mechanische Sicherung ausgelöst wurde und ein sieben Zentimeter langer Nagel in seinen Oberschenkel schoss.
Nach der Erstversorgung durch Einsatzkräfte des Roten Kreuz wurde er zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.
