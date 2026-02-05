Vorteilswelt
Einsatz in Hard

Zwei Männer bei Arbeitsunfall verletzt

Vorarlberg
05.02.2026 10:36
Einer der beiden Verletzten musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen ...
Einer der beiden Verletzten musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen werden.(Bild: Helge Bauer)

Am Mittwoch haben sich bei einem Arbeitsunfall in Hard zwei Mitarbeiter schwere Verletzungen zugezogen. Ein Mann wurde von einer Schublade eingeklemmt, ein anderer am Kopf getroffen – beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden. 

0 Kommentare


Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 14.10 Uhr in einem Betrieb in Hard. Zwei Mitarbeiter waren damit beschäftigt, Metallschubladen aus einem Auszugsregal für Baustahl zu entfernen, dabei nahmen sie einen Gabelstapler zu Hilfe. Plötzlich kippte eine Schublade unkontrolliert nach unten und klemmte einen der Männer am Unterkörper ein.

Rettung durch Kollegen
Der verletzte Mann wurde von seinen Kollegen befreit und noch vor Ort durch ein herbeigeeiltes Notarztteam erstversorgt. Im Anschluss erfolgte der Transport mit dem Hubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch. Der zweite Mitarbeiter, der durch die Schublade am Kopf getroffen wurde, erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Die Polizei Hard hat Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.

