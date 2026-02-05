Zwei Männer bei Arbeitsunfall verletzt

Rettung durch Kollegen

Der verletzte Mann wurde von seinen Kollegen befreit und noch vor Ort durch ein herbeigeeiltes Notarztteam erstversorgt. Im Anschluss erfolgte der Transport mit dem Hubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch. Der zweite Mitarbeiter, der durch die Schublade am Kopf getroffen wurde, erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Die Polizei Hard hat Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.