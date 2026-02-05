Zwei Männer bei Arbeitsunfall verletzt

Am Mittwoch haben sich bei einem Arbeitsunfall in Hard zwei Mitarbeiter schwere Verletzungen zugezogen. Ein Mann wurde von einer Schublade eingeklemmt, ein anderer am Kopf getroffen – beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 14.10 Uhr in einem Betrieb in Hard. Zwei Mitarbeiter waren damit beschäftigt, Metallschubladen aus einem Auszugsregal für Baustahl zu entfernen, dabei nahmen sie einen Gabelstapler zu Hilfe. Plötzlich kippte eine Schublade unkontrolliert nach unten und klemmte einen der Männer am Unterkörper ein.
Rettung durch Kollegen
Der verletzte Mann wurde von seinen Kollegen befreit und noch vor Ort durch ein herbeigeeiltes Notarztteam erstversorgt. Im Anschluss erfolgte der Transport mit dem Hubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch. Der zweite Mitarbeiter, der durch die Schublade am Kopf getroffen wurde, erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Die Polizei Hard hat Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.