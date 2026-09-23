Grüne Idee vom „Testcenter“ kommt die Stadt teuer

Der teure Umbau des Bogens 40 in Innsbruck hat bis jetzt nichts gebracht: Noch immer fehlt ein Mieter, das Gebäude steht seit 21 Monaten leer. In Summe kostete die grüne Idee eines „Test-Hubs“ für Jungunternehmer die Stadt rund 240.000 Euro. Planungskosten der IIG noch gar nicht eingerechnet.