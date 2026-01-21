Bogenlokal als teure Werkstatt für Start-ups

Gastronomie offenbar nicht erwünscht

Damit war die Stadt Innsbruck beim „Problem“ Bogen 40 wieder ganz am Anfang. Deshalb wurde am Mittwoch im Stadtsenat erneut der Testhub für die Start-up-Szene verhandelt. Anderweitige Nutzungen als Garage oder Autowerkstatt (wie unzählige andere Bogenlokale) oder für Gastronomie sind derzeit kein Thema. Die Opposition in Gestalt von StR Markus Stoll (DNI) und StR Markus Lassenberger (FPÖ) setzte per Minderheitenvotum durch, dass nun der Gemeinderat mit dem Thema befasst werden muss – „im Sinne der Transparenz“.