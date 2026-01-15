Grünes Licht für die neue Donaubrücke Mauthausen

Die neue Donaubrücke Mauthausen darf laut Bundesverwaltungsgericht unter Auflagen gebaut werden. Die Beschwerden wurden abgewiesen und die behördlichen Genehmigungen bestätigt. Durch die Änderungen der Projektwerbenden im Laufe des Verfahrens und ergänzenden Auflagen entspreche das Vorhaben nun den UVP-Anforderungen.
Auf diese Entscheidung haben viele lange gewartet: Das Bundesverwaltungsgericht gab nun grünes Licht für den Bau der neuen Donaubrücke in Mauthausen. „Durch die Änderungen und ergänzenden Auflagen entspricht das Projekt nun aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts den gesetzlichen Anforderungen des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes“, heißt es in dem Spruch, der am Dienstag veröffentlicht wurde.
Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen
Das Bundesverwaltungsgericht hat Beschwerden gegen die UVP-Bescheide der oberösterreichischen und niederösterreichischen Landesregierung zur neuen Donaubrücke Mauthausen von zwei Bürgerinitiativen, einer Umweltorganisation, der Gemeinde Ennsdorf im Bezirk Amstetten sowie mehrerer Privatpersonen geprüft. Weil das Bauprojekt teilweise durch ein Augebiet führt, bildete die Untersuchung der Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen einen Schwerpunkt der Beurteilung.
Totalsperre stand im Raum
Der Bau der neuen Brücke zwischen Ober- und Niederösterreich ist notwendig, weil die bestehende Konstruktion ihr Lebensalter erreicht hat. Im Raum stand zuletzt eine Totalsperre des alten Übergangs, vor allem Pendler und die in der Region ansässigen Industriebetriebe wären davon massiv betroffen gewesen. Die Kosten für die Brücke teilen sich die Länder Ober- und Niederösterreich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.