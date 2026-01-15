Grünes Licht für die neue Donaubrücke Mauthausen

Totalsperre stand im Raum

Der Bau der neuen Brücke zwischen Ober- und Niederösterreich ist notwendig, weil die bestehende Konstruktion ihr Lebensalter erreicht hat. Im Raum stand zuletzt eine Totalsperre des alten Übergangs, vor allem Pendler und die in der Region ansässigen Industriebetriebe wären davon massiv betroffen gewesen. Die Kosten für die Brücke teilen sich die Länder Ober- und Niederösterreich.