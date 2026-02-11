AK warnt vor Gold- und Antiquitätenankäufern

Große Preisunterschiede beim Goldankauf

Besonders beim Goldverkauf ist die Verunsicherung groß, denn eine gesetzliche Preisbindung beim Goldankauf gibt es nicht. „Die Preisgestaltung liegt allein im Ermessen der Händler. Während seriöse Betriebe mit transparenten Fixpreisen arbeiten, ziehen andere vom Tageskurs hohe Gewinnspannen oder zusätzliche Gebühren für die Echtheitsprüfung ab. Ein genauer Vergleich ist daher unerlässlich“, erklären die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer.