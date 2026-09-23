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Match against Israel: Who would you pick?

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23.09.2026 05:30
Is Xaver Schlager your first choice at defensive midfield?
Is Xaver Schlager your first choice at defensive midfield?(Bild: AFP/ARIC BECKER)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

The match against Israel (Thursday, 8:45 p.m. – on the sportkrone.at live ticker) marks the start of the Nations League for Austria’s national team. Since the roster has changed in a few positions compared to the World Cup, Ralf Rangnick is called upon to come up with new ideas. Who would you start against Israel?

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With Arnautovic, Alaba, Schöpf, Grillitsch, Ljubicic, Laimer, Penz, Svoboda, and Sabitzer, no fewer than nine World Cup veterans are no longer part of the current roster. But it’s not just the roster that leaves room for speculation—the formation does, too. How would you line up against Israel?

Here’s how to select your dream starting lineup:

  • Select a starting formation you’d like to use for the match.
  • Click on an open position. All players eligible for that position will appear.
  • Select a player by clicking on him. Repeat the process for all eleven positions.
  • Finally, submit your lineup by clicking the corresponding button.

You’ll then see how many of your players are in the community’s top 11. You can also view the top 11 and compare them to see which players the community agrees with you on.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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