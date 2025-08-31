RTL-Star Katja Burkard hat Hans Mahr geheiratet

Aufgeschoben ist nicht gleich aufgehoben – ein Sprichwort, das sich RTL-Star Katja Burkard und Medienmanager Hans Mahr zu Herzen genommen haben. Warum es bis zur Hochzeit 28 Jahre gedauert hat? „Erst haben wir gesagt: wenn das erste Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das erste Kind in die Fahrschule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Fahrschule kommt. Das ist jetzt der Fall“, erklärt Burkard der „Krone“.