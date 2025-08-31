Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 28 Jahren

RTL-Star Katja Burkard hat Hans Mahr geheiratet

Adabei Österreich
31.08.2025 14:33
Medienmanager Hans Mahr hat seine Herzdame Katja Burkard nach 28 Jahren geheiratet.
Medienmanager Hans Mahr hat seine Herzdame Katja Burkard nach 28 Jahren geheiratet.(Bild: Paul Schirnhofer)

Gut Ding braucht bekanntlich Weile, weshalb sich Publikumsliebling Katja Burkard und Medienmanager Hans Mahr 28 Jahr Zeit gelassen haben, um ihre wilde Ehe endlich amtlich zu machen. In der Steiermark gab sich das Paar das Jawort. Warum ausgerechnet jetzt, verrieten sie der „Krone“... 

0 Kommentare

Aufgeschoben ist nicht gleich aufgehoben – ein Sprichwort, das sich RTL-Star Katja Burkard und Medienmanager Hans Mahr zu Herzen genommen haben. Warum es bis zur Hochzeit 28 Jahre gedauert hat? „Erst haben wir gesagt: wenn das erste Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das erste Kind in die Fahrschule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Fahrschule kommt. Das ist jetzt der Fall“, erklärt Burkard der „Krone“.

„Und weil uns außerdem nichts mehr auseinander bringt, haben wir jetzt geheiratet!“, setzt sie nach. Das taten sie im kleinen Kreis, mit den wichtigsten Menschen in ihrem Leben: ihren Kindern. Die gemeinsamen Töchter Marie-Therese (24) und Katharina (18) sowie Mahrs Söhne Alexander (33) und Christof (29) ergriffen bei der standesamtlichen Trauung nicht nur das Wort, sondern waren auch die Trauzeugen des Brautpaares.

Burkart und Mahr feierten im Wirtshaus Steirereck bei Birgit und Heinz Reitbauer.
Burkart und Mahr feierten im Wirtshaus Steirereck bei Birgit und Heinz Reitbauer.(Bild: Paul Schirnhofer)

„Romantisch, lustig, ernsthaft, fröhlich, voller Liebe“
Zu den Klängen von Rainhard Fendrichs Hit „Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“ gaben sich Burkard und Mahr vor der Himmelreichkapelle am Pogusch in der Steiermark schließlich das Jawort. Der Ort war nicht nur wegen der Nähe zum Wirtshaus Steirereck von Birgit und Heinz Reitbauer gewählt, wo der 3-Sterne-Koch nach der Zeremonie ein zehngängiges Menü für die kleine Hochzeitsgesellschaft gezaubert hat. Es ist der „Herzensplatz“ der Frischvermählten.

Lesen Sie auch:
Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein strahlte vor dem Gang zum Altar.
„Wie aus Bilderbuch“
Liechtensteins Prinzessin feierte Traumhochzeit
30.08.2025
„Wir heiraten“
Taylor Swift hat sich mit Travis Kelce verlobt!
26.08.2025
Venedig steht Kopf
Die Bilder der Mega-Hochzeit von Bezos und Sánchez
28.06.2025

„Hier wurden auch schon unsere Töchter getauft“, schwärmt Burkard. Ins Schwärmen kommt der TV-Liebling auch, als sie ihre kleine Waldhochzeit Revue passieren lässt: „Es war romantisch, lustig, ernsthaft, fröhlich, voller Liebe und wir haben damit auch unsere Patchworkfamilie noch mal gefeiert.“ Es sei genau der richtige Zeitpunkt, der richtige Platz und Braut und Bräutigam „super-happy“ gewesen. „Nach 28 Jahren wilder Ehe gehen wir jetzt weiter als amtlich anerkanntes Ehepaar durchs Leben“, freut sich Burkard. Wir gratulieren!

Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Steiermark
RTL
Schule
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro Lombardi: „Bin extrem dünn geworden!“
„Extrem dünn geworden“
Sorge um Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro
„Sopranos“-Star Jerry Adler ist im Alter von 96 Jahren gestorben.
Wurde 96 Jahre alt
Trauer um „Sopranos“-Star: Jerry Adler gestorben
Erotikmodel und DJane
Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“
JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
150.455 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
149.670 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
149.579 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
3566 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1735 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1479 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Adabei Österreich
Nach 28 Jahren
RTL-Star Katja Burkard hat Hans Mahr geheiratet
Neradin, Kukident & Co
Alex Kristan würde für Silver-Ager-Produkte werben
„Frankenstein“
Grantig? Christoph Waltz wortkarg in Venedig
Stolzer Hundepapa
Thomas Brezina im Glück: „Jippy“ ist endlich da!
Roy Black & Uschi Glas
Filmauto vom Wörthersee sucht neuen Besitzer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf