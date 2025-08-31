RTL-Star Katja Burkard hat Hans Mahr geheiratet

Gut Ding braucht bekanntlich Weile, weshalb sich Publikumsliebling Katja Burkard und Medienmanager Hans Mahr 28 Jahr Zeit gelassen haben, um ihre wilde Ehe endlich amtlich zu machen. In der Steiermark gab sich das Paar das Jawort. Warum ausgerechnet jetzt, verrieten sie der „Krone“...
Aufgeschoben ist nicht gleich aufgehoben – ein Sprichwort, das sich RTL-Star Katja Burkard und Medienmanager Hans Mahr zu Herzen genommen haben. Warum es bis zur Hochzeit 28 Jahre gedauert hat? „Erst haben wir gesagt: wenn das erste Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das erste Kind in die Fahrschule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Fahrschule kommt. Das ist jetzt der Fall“, erklärt Burkard der „Krone“.
„Und weil uns außerdem nichts mehr auseinander bringt, haben wir jetzt geheiratet!“, setzt sie nach. Das taten sie im kleinen Kreis, mit den wichtigsten Menschen in ihrem Leben: ihren Kindern. Die gemeinsamen Töchter Marie-Therese (24) und Katharina (18) sowie Mahrs Söhne Alexander (33) und Christof (29) ergriffen bei der standesamtlichen Trauung nicht nur das Wort, sondern waren auch die Trauzeugen des Brautpaares.
„Romantisch, lustig, ernsthaft, fröhlich, voller Liebe“
Zu den Klängen von Rainhard Fendrichs Hit „Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“ gaben sich Burkard und Mahr vor der Himmelreichkapelle am Pogusch in der Steiermark schließlich das Jawort. Der Ort war nicht nur wegen der Nähe zum Wirtshaus Steirereck von Birgit und Heinz Reitbauer gewählt, wo der 3-Sterne-Koch nach der Zeremonie ein zehngängiges Menü für die kleine Hochzeitsgesellschaft gezaubert hat. Es ist der „Herzensplatz“ der Frischvermählten.
„Hier wurden auch schon unsere Töchter getauft“, schwärmt Burkard. Ins Schwärmen kommt der TV-Liebling auch, als sie ihre kleine Waldhochzeit Revue passieren lässt: „Es war romantisch, lustig, ernsthaft, fröhlich, voller Liebe und wir haben damit auch unsere Patchworkfamilie noch mal gefeiert.“ Es sei genau der richtige Zeitpunkt, der richtige Platz und Braut und Bräutigam „super-happy“ gewesen. „Nach 28 Jahren wilder Ehe gehen wir jetzt weiter als amtlich anerkanntes Ehepaar durchs Leben“, freut sich Burkard. Wir gratulieren!
