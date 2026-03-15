Katja Burkard trauert um ihre verstorbene Mutter

Starb im Alter von 92 Jahren

Weiter schrieb sie: „Du hast alles überstanden. Weil du leben wolltest. Und deshalb bist du stolze 92 Jahre alt geworden. Jetzt bist du erlöst, hast Frieden und bist trotzdem bei uns in unseren Herzen. Wir werden dich nie vergessen und dich weiter lieben.“