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Katja Burkard trauert um ihre verstorbene Mutter

Society International
15.03.2026 17:57
Auf Instagram teilte Burkard ein Selfie mit ihrer Mutter.
Auf Instagram teilte Burkard ein Selfie mit ihrer Mutter.(Bild: Screenshot/Instagram: @katja_burkard_official)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die TV-Moderatorin Katja Burkard trauert um ihre kürzlich verstorbene Mutter. In einem emotionalen Posting auf Instagram findet sie rührende Worte.

Unter einem gemeinsamen Foto schrieb die RTL-Moderatorin und Frau von Hans Mahr: „Liebe Mama, Aufgeben war für dich nie eine Option. Du hast immer gekämpft – bis zum Ende. Wir haben uns oft gefragt, woher du diese Kraft genommen hast, jeder Krankheit die Stirn zu bieten.“

Starb im Alter von 92 Jahren
Weiter schrieb sie: „Du hast alles überstanden. Weil du leben wolltest. Und deshalb bist du stolze 92 Jahre alt geworden. Jetzt bist du erlöst, hast Frieden und bist trotzdem bei uns in unseren Herzen. Wir werden dich nie vergessen und dich weiter lieben.“

In den Kommentaren sprachen viele Fans Burkard ihr Beileid aus und brachten ihr Mitgefühl zum Ausdruck.

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