Bilanz 2025: Babynamen, Todesfälle, Ehe, Scheidung

96 Buben, die 2025 in der Steiermark auf die Welt gekommen sind, tragen den Namen Jakob. Zum fünften Mal in Folge führt der biblische Vorname die weiß-grüne Statistik an. Bei den Mädchen gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, die im Vorjahr zweitplatzierte Marie landet erstmals auf Platz eins. Mit 81 Namensträgerinnen fiel die Entscheidung denkbar knapp aus, 80 Mädchen bekamen den Namen Emilia. Die vorjährige Nummer eins Mia rutscht auf Platz sechs ab, neue Dritte ist Valentina. Bei den Buben belegen Noah und Maximilian die Stockerlplätze, Dauerbrenner Paul kommt nach Platz zwei im Vorjahr diesmal hinter Felix auf Platz fünf (siehe Grafik unten).