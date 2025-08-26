Deutscher rettet Kinder aus Comer See – geht unter

Ein deutscher Tourist wird im Comer See vermisst. Der Familienvater soll bei Dorio, am Ostufer des berühmten italienischen Sees in der Provinz Lecco, von einem Boot ins Wasser gesprungen sein, um seine beiden Kinder vor dem Ertrinken zu retten, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Augenzeugen zufolge konnte er die Kinder in Sicherheit bringen, tauchte anschließend jedoch selbst nicht mehr auf.