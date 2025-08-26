Tragischer Badeunfall
Deutscher rettet Kinder aus Comer See – geht unter
Der Comer See gilt als beliebter Urlaubsort in Norditalien. Doch an manchen Stellen herrschen starke Strömungen im Gewässer. Ein deutscher Tourist sprang ins Wasser, um seine Kinder zu retten, er selbst ging im See unter.
Ein deutscher Tourist wird im Comer See vermisst. Der Familienvater soll bei Dorio, am Ostufer des berühmten italienischen Sees in der Provinz Lecco, von einem Boot ins Wasser gesprungen sein, um seine beiden Kinder vor dem Ertrinken zu retten, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Augenzeugen zufolge konnte er die Kinder in Sicherheit bringen, tauchte anschließend jedoch selbst nicht mehr auf.
Große Suchaktion
Die Feuerwehr bestätigte einen laufenden Einsatz, machte aber zunächst keine weiteren Angaben. Die Rettungskräfte setzten Taucher, mehrere Boote, einen Hubschrauber und eine Wasserambulanz ein, um nach dem Vermissten zu suchen. Die Behörden haben inzwischen erste Ermittlungen zum Unglück eingeleitet, Ermittler befragen Zeugen und versuchen, das Unglück zu rekonstruieren. Noch ist unklar, ob der Mann noch gerettet werden kann.
Starke Strömung
Augenzeugen berichteten laut „Ansa“, dass der Mann vermutlich von einer Strömung erfasst wurde. Auch die Ehefrau des Mannes soll sich an Bord des Bootes befunden haben. An der Stelle, an der der Vater ins Wasser sprang, herrscht eine starke Strömung. Selbst für Sporttaucher sei der Grund des Sees dort deshalb nicht zu erreichen, berichten italienische Medien.
Immer wieder Unfälle am Comer See
An dem besonders bei Touristen beliebten See kam es in den letzten Jahren immer wieder zu tragischen Badeunfällen. So ertrank etwa 2019 die Fußballspielerin Florijana Ismaili in dem See. Erst im Juli dieses Jahres kam eine Niederländerin nach dem Zusammenprall zweier Boote ums Leben.
