Zwei Pumpstationen an Saudi-Pipeline beschädigt

Saudische Führung macht keine Angaben zur Dauer der Reparatur

Sie verläuft quer über die Arabische Halbinsel und dient als Hauptroute für Öl aus dem Nahen Osten, da die Straße von Hormuz wegen des Iran-Krieges weitgehend gesperrt ist. Der Angriff, der saudi-arabischen Angaben zufolge aus dem Irak erfolgte, hatte das Land am Freitag zu einer vorübergehenden Stilllegung der Pipeline gezwungen. Die Regierung in Riad macht bisher keine genauen Angaben zum Ausmaß der Schäden oder zur Dauer der Reparatur.