Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Rolle als Mutter“

Mit Tochter in New York: Meloni nach Kritik empört

Außenpolitik
09.09.2025 11:21
Giorga Meloni verbrachte mit ihrer Tochter ein Wochenende in New York. Nun kontert sie auf die ...
Giorga Meloni verbrachte mit ihrer Tochter ein Wochenende in New York. Nun kontert sie auf die Kritik, die sie dafür einstecken musste.(Bild: AFP)

Giorgia Meloni steht in Italien in der Kritik, weil sie am Wochenende mehreren wichtigen Terminen fernblieb, um stattdessen ein privates Wochenende mit ihrer Tochter Ginevra (9) in New York zu verbringen. „Zumindest einmal im Jahr hat die Ministerpräsidentin das Recht, ihre natürlichste Rolle auszuüben: die der Mutter“, konterte Meloni empört.

0 Kommentare

In der Anfrage hatte der oppositionelle Senator Enrico Borghi Melonis Abwesenheit bemängelt. Die Ministerpräsidentin fehlte unter anderem bei der Aufbahrung des verstorbenen Modedesigners Giorgio Armani, beim Formel-1-Rennen in Monza sowie beim renommierten Wirtschaftsforum in Cernobbio. Das löste Spekulationen über ihren Aufenthalt aus.

Geburtstagsgeschenk an Tochter Ginevra
Das Büro Melonis reagierte mit einer offiziellen Mitteilung: „Senator Borghi und all jene, auch in den Medien, die ein angebliches ,Geheimnis‘ hinter den zwei Tagen, in denen die Ministerpräsidentin nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, vermuten, sollten einer einfachen Wahrheit Respekt zollen: Wenigstens einmal im Jahr hat die Ministerpräsidentin das Recht, ihre natürlichste Rolle auszuüben: die der Mutter“, hieß es. Der Aufenthalt in New York sei ein Geburtstagsgeschenk an ihre Tochter gewesen, wurde hinzugefügt.

Private Reise per Linienflug
Meloni und ihre Tochter hätten Linienflüge benutzt, denn die Ministerpräsidentin habe noch nie Regierungsflüge für private Zwecke genutzt, wurde betont. Abschließend kündigte Melonis Büro rechtliche Schritte gegen jene an, die „unwahre Behauptungen“ über die Reise verbreitet hätten oder „insinuiert“ hätten.

Lesen Sie auch:
Selenskyj sei mehr ihr Typ, gestand Meloni.
„Ist zu groß für mich“
Mikrofon-Panne: Wie Meloni mit Trump schäkerte
19.08.2025
Turtelei mit Trump
Meloni sorgt nach Presse-Sager für Empörung
20.08.2025
„Mit Härte bestrafen“
Giorgia Meloni von Fake-Pornofotos „angewidert“
29.08.2025

Die 48-jährige Politikerin ist geschieden. Vom Vater ihrer Tochter, einem TV-Journalisten, hatte sie sich 2023 getrennt. Meloni betont immer wieder die Vereinbarkeit von Spitzenpolitik und Mutterschaft.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.796 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
151.962 mal gelesen
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.372 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
1956 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1836 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1673 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Außenpolitik
„Rolle als Mutter“
Mit Tochter in New York: Meloni nach Kritik empört
Protest gegen ÖVP-Plan
Verkauf des Gemeindeamts: SPÖ will Volksbefragung
Forum
Parlamentspause vorbei: Was erwarten Sie sich?
Neues OGH-Urteil:
„Klausel diskriminierte Transgender-Personen“
Höchstgerichtsurteil:
Thailands Ex-Premier muss umgehend ins Gefängnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf