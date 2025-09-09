Mit Tochter in New York: Meloni nach Kritik empört

Geburtstagsgeschenk an Tochter Ginevra

Das Büro Melonis reagierte mit einer offiziellen Mitteilung: „Senator Borghi und all jene, auch in den Medien, die ein angebliches ,Geheimnis‘ hinter den zwei Tagen, in denen die Ministerpräsidentin nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, vermuten, sollten einer einfachen Wahrheit Respekt zollen: Wenigstens einmal im Jahr hat die Ministerpräsidentin das Recht, ihre natürlichste Rolle auszuüben: die der Mutter“, hieß es. Der Aufenthalt in New York sei ein Geburtstagsgeschenk an ihre Tochter gewesen, wurde hinzugefügt.