Kärntner Rechnungshof stark, doch nicht frei genug

Nur zwei Rechnungshöfe wurden bisher in Österreich geprüft

Österreichweit hat sich bisher nur noch der Stadtrechnungshof Wien einem Peer Review-Prozess unterzogen. „Dabei haben wir wertvolle Erkenntnisse und Impulse für die eigene Arbeit gewonnen. Ich wünsche dem Kärntner Landesrechnungshof, dass er die Empfehlungen aus diesem Prozess ebenso offen und konstruktiv aufnimmt und daraus Nutzen für seine weitere Entwicklung zieht. Denn der Blick von außen eröffnet neue Perspektiven – und diese stärken letztlich die Qualität der externen Finanzkontrolle insgesamt“, so Wiens Stadtrechnungshof-Direktor Werner Sedlak.