Hitze könnte für süßen Wein-Jahrgang sorgen

Säurewerte sinken, Trauben vertrocknen

So schlimm wie in diesem Jahr sei es aber noch nie gewesen, sagt Hartl. Die lang andauernde Hitze sorge zudem für einen niedrigen Säuregehalt in den Trauben. „Der Jahrgang wird also sehr süß und leicht schmecken“, erklärt Hartl. Weil vor wenigen Wochen nicht klar war, wie viel es noch regnen werde, begann man frühzeitig mit der Ernte. „Damit die Reben nicht komplett austrocknen“. Durch den Wassermangel seien die Traubenbeeren aber nicht nur süßer vom Geschmack, sondern auch wesentlich kleiner, was die Weinmenge nochmal verkleinern werde.