Südostasiatische Mumien sind die ältesten der Welt

Eli Mabel (links) hält 2016 die mumifizierten Überreste seines Vorfahren Agat Mamete Mabel im Arm. Obwohl die Räuchermumifizierung bei den Dani-Stämmen nicht mehr praktiziert wird, bewahren sie dennoch eine Reihe von Mumien auf – als Symbol ihrer höchsten Achtung vor ihren Ahnen. (Bild: AFP)