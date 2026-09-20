Gabalier: „Falsch, alle als Nazis zu verurteilen”

Im Interview mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann spricht Andreas Gabalier über das starke Abschneiden der AfD bei deutschen Landtagswahlen. Warum es aus seiner Sicht falsch ist, die Wähler pauschal als „extrem rechts“ oder gar als „Nazis“ abzustempeln und woher der Zuspruch zur AfD kommt? Den ganzen Clip sehen Sie oben!