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Berlin-Wahl: CDU & Linke in Umfragen Kopf an Kopf

Außenpolitik
17.09.2026 22:03
Das Brandenburger Tor auf dem Pariser Platz ist das bekannteste Wahrzeichen Berlins und ein ...
Das Brandenburger Tor auf dem Pariser Platz ist das bekannteste Wahrzeichen Berlins und ein wichtiges Symbol für die deutsche Einheit.(Bild: stock-.adobe.com/Thomas Otto)
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Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am Sonntag wird mit Spannung erwartet. Die Umfragen deuten auf ein enges Rennen hin.

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In mehreren Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und Linke um Platz eins ab. Die Kanzlerpartei konnte in den vergangenen Wochen und Monaten den Rückstand offenbar etwas verringern. 

In einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des „Tagesspiegels“ liegt die Linke mit 21 Prozent auf Platz eins, die CDU rangiert knapp dahinter mit 20 Prozent. Es folgen die AfD (18 Prozent) und die Grünen (16 Prozent). Die SPD landet auf Platz fünf (12 Prozent). BSW und FDP würden laut dieser Umfrage den Einzug ins Parlament verpassen.

CDU-Bürgermeister tritt nicht mehr an
Aktuell wird Berlin von einer Koalition aus CDU und SPD regiert. Bei der letzten Wahl zum Abgeordnetenhaus am 12. Februar 2023 wurden die CDU stärkste Kraft. Regierender Bürgermeister ist Kai Wegner (CDU). Dieser tritt aber nicht mehr zur Wiederwahl an. Ihm wurden schlechtes Krisenmanagement und falsche Angaben zu seinem Tagesablauf rund um den Brandanschlag auf die Berliner Stromversorgung im Jänner vorgeworfen – rund 100.000 Menschen hatten teils tagelang keinen Strom.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner gab im Sommer seine Spitzenkandidatur für die CDU ...
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner gab im Sommer seine Spitzenkandidatur für die CDU zur Abgeordnetenhauswahl auf.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Linke Dreierkoalition nach Wahl realistisch
Laut aktuellen Umfragen gilt eine Dreierkoalition aus Linke, SPD und Grünen (auch Rot-Rot-Grün genannt) als eine der realistischen Optionen nach der Wahl. Diese regierte bereits von 2016 bis 2023.

Bei der Berlin-Wahl wird das Parlament – die gesetzgebende Volksvertretung – der deutschen Hauptstadt gewählt. Statt eines Ministerpräsidenten führt der Bürgermeister die Regierung. Da es sich beim Bundesland Berlin um einen Stadtstaat handelt, leitet er oder sie zugleich auch die kommunale Verwaltung der Stadt.

Mitglieder im Abgeordnetenhaus variieren nach jeder Wahl in Berlin
Das Abgeordnetenhaus hat mindestens 130 Mitglieder. Von ihnen werden in den Wahlkreisen 78 Mitglieder direkt gewählt. Für die Kandidaten sind die Erststimmen im Wahlkreis entscheidend. Die übrigen Abgeordneten werden über die Listen der Parteien und deren Anteile an den Zweitstimmen bestimmt. Durch die Überhang- oder Ausgleichsmandate der Parteien variiert die Anzahl der Abgeordneten nach jeder Berlin-Wahl. Derzeit kommt das Abgeordnetenhaus auf 159 Mitglieder.

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Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige wählen
Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus finden regulär alle fünf Jahre statt. Trotz der Wiederholungswahl 2023 lief die letzte Legislaturperiode seit 2021 weiter. Daher findet diese Berliner Wahl regulär 2026 statt. Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Wahlberechtigt sind Deutsche, die seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Berlin haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Kandidatinnen und Kandidaten müssen weiterhin mindestens 18 Jahre alt sein.

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