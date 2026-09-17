Berlin-Wahl: CDU & Linke in Umfragen Kopf an Kopf

Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige wählen

Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus finden regulär alle fünf Jahre statt. Trotz der Wiederholungswahl 2023 lief die letzte Legislaturperiode seit 2021 weiter. Daher findet diese Berliner Wahl regulär 2026 statt. Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Wahlberechtigt sind Deutsche, die seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Berlin haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Kandidatinnen und Kandidaten müssen weiterhin mindestens 18 Jahre alt sein.