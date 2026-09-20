18-jährige Frau setzt Rollstuhlfahrer in Brand

Gegen die junge Frau wird wegen versuchten Mordes ermittelt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen am Samstagabend mitteilten. Sie soll den 67-Jährigen, den sie flüchtig kannte, am Donnerstag in Hagen nach einem Streit mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und in Brand gesetzt haben.

Mann schwebt in Lebensgefahr

Passanten löschten das Feuer und verständigten die Polizei. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht, er schwebt in Lebensgefahr.