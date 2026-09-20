Passanten halfen
18-jährige Frau setzt Rollstuhlfahrer in Brand
Ein unfassbarer Fall hat sich am Donnerstag im deutschen Nordrhein-Westfalen zugetragen. Eine 18-Jährige soll nach einem Streitgespräch einen Mann im Rollstuhl angezündet haben. Sie sitzt in Untersuchungshaft.
Gegen die junge Frau wird wegen versuchten Mordes ermittelt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen am Samstagabend mitteilten. Sie soll den 67-Jährigen, den sie flüchtig kannte, am Donnerstag in Hagen nach einem Streit mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und in Brand gesetzt haben.
Mann schwebt in Lebensgefahr
Passanten löschten das Feuer und verständigten die Polizei. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht, er schwebt in Lebensgefahr.
Die Tatverdächtige flüchtete zunächst, wurde aber später in Münster festgenommen. Die Mordkommission ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.