Emergency Water Supply Needed
Grieskirchen’s Drinking Water Travels a Long Way
A water conservation ordinance has been in effect for all households in Grieskirchen since June. Since September 1, the district capital has been receiving its precious water through an emergency supply. The “Krone” knows just how far the water now has to travel.
Although a strict water conservation ordinance has been in effect in Grieskirchen since June 26, the groundwater situation has not improved sufficiently. While consumption was reduced by 20 percent, an emergency water supply still had to be activated on September 1.
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